Oi valida escolhas de opção de pagamento de dívida aos credores

A operadora brasileira Oi informou hoje que, após o fim, na quinta-feira, do prazo para os credores da empresa escolherem uma opção de pagamento dos montantes em dívida, vai verificar se as escolhas feitas foram “válidas”, avançou a Lusa.

A operadora diz que já fechou o período para os credores da Oi escolherem a modalidade de pagamento para os seus títulos. Mas ainda têm um prazo para provar que eram, até 8 de Março, detentores desses empréstimos.

Em comunicado ao mercado a Oi indica que “irá verificar, em conjunto com os seus assessores e instituições por si contratadas, se os detentores dos títulos emitidos ou garantidos pela companhia exerceram escolhas válidas de opção de pagamento, na forma do plano”.

Os credores da Oi tinham até às 23:59 de quinta-feira (hora de Brasília, 02:59 de hoje em Lisboa) para escolherem uma opção de pagamento no âmbito do plano de recuperação judicial da operadora brasileira.

A empresa lembra que, neste período, os credores da Oi e das suas subsidiárias poderiam “escolher entre as opções de pagamento dos seus respetivos créditos, na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial”.

Contudo, aponta que, “conforme estabelecido […], as pessoas que adquirirem uma participação financeira em quaisquer títulos emitidos ou garantidos pela companhia depois de 08 de março de 2018 não farão jus a escolher a forma de pagamento dos títulos adquiridos, mas estarão autorizadas a receber a modalidade padrão de pagamento descrita no plano com respeito a esses títulos, a menos que o cedente e o cessionário dos títulos tenham rigorosamente observado as regras para transferência da escolha da opção de pagamento previstas na declaração”.

Já sobre os credores qualificados, que tiveram uma opção de pagamento própria, a Oi lembra que terão até dia 15 de março para prestar “provas de titularidade da participação financeira em todos os títulos de cada série”.

Quanto aos credores não qualificados, havia duas hipóteses de pagamento: um (dito como especial) a 12 anos e outro (mais geral) a 25 anos, sendo que este último implica um período de carência de 20 anos.

Na quinta-feira, o presidente da Associação de Lesados em Obrigações e Produtos Estruturados, Lesados PT/Oi (ALOPE), Francisco Mateus, disse à agência Lusa que o processo de escolha “correu dentro da normalidade”, apesar de alguns “preenchimentos confusos”, a que esta entidade representativa de credores portugueses deu suporte.

Apontando que a ALOPE apenas representa “dois ou três” credores qualificados, já que a maioria dos restantes associados (são centenas) detém participações não qualificadas, Francisco Mateus afirmou que o plano especial “é mais vantajoso” e o que “toda a gente quer”.

O plano de recuperação judicial em causa, que resulta de um pedido judicial feito pela Oi em junho de 2016, foi aprovado no final do ano passado pelos credores visando reduzir o passivo da empresa, que ronda os 65,4 mil milhões de reais (cerca de 16 mil milhões de euros), através da conversão de 75% da dívida suportada pelos credores, aos quais serão concedidos direitos sobre a companhia.

A operadora brasileira, na qual a portuguesa Pharol é acionista de referência com 27% das ações, esteve num processo de fusão com a Portugal Telecom, que nunca se concretizou.