Oi pede à Justiça portuguesa o reconhecimento do plano de recuperação judicial para travar arresto

A Oi aguarda para os próximos dias a confirmação formal, pela justiça portuguesa, do seu pedido de reconhecimento dos efeitos do plano de recuperação judicial do grupo Oi aprovado e homologado no Brasil, anuncia a operadora brasileira em comunicado.

Esta solicitação surge no decurso de uma Providência Cautelar de Arresto interposta pela Pharol. A finalidade da Oi é que a justiça portuguesa reconheça o Plano de Recuperação Judicial a tempo de travar o arresto, porque não se pode arrestar bens em processo de recuperação judicial.

“A Justiça portuguesa já reconheceu a jurisdição brasileira como a competente para processar a recuperação judicial da Oi”, diz o comunicado.

O plano, que tem como objetivo assegurar a viabilidade das Oi e das suas participadas, “foi aprovado pela imensa maioria dos credores e foi homologado em janeiro pela Justiça brasileira” diz a empresa brasileira.

A Oi lembra que a “Justiça dos Estados Unidos já mandou aplicar a decisão brasileira que homologou o plano em todos os seus termos, como proteção a todos os credores”.

“Na Holanda, da mesma forma, homologou-se o plano holandês, que espelha o brasileiro, também vendo aí a melhor forma de proteger os credores. O mesmo ocorreu no Reino Unido”, recorda a operadora brasileira.

“Há expectativa positiva para decisão em Portugal, onde o pedido de reconhecimento do plano foi homologado nos mesmos moldes” diz a Oi que aproveita para atacar a Pharol, sua maior acionista. “Até porque as alegações mentirosas e descabidas da Pharol não obtiveram respaldo em nenhuma jurisdição internacional”, acusam os brasileiros.

“O plano, já reconhecido em diversas jurisdições, foi aprovado pela imensa maioria dos credores, cabendo à Oi apenas implementá-lo. O foco do plano é a viabilidade e sustentabilidade das Recuperandas e é a melhor forma de proteger a companhia, seus acionistas e credores”, diz a Oi.

Depois do Jornal Económico ter avançado com a providencia cautelar e ação judicial indemnizatória interpostas pela Pharol contra a Oi, a empresa portuguesa liderada por Luís Palha da Silva, comunicou ao mercado, que “oportunamente deu entrada junto do Juiz 18 do Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa de um procedimento cautelar contra a Oi – Em Recuperação Judicial e as suas participadas com sede em Portugal, PT Ventures, SGPS, PT Participações, SGPS, TPT –

Telecomunicações Públicas de Timor, Oi Investimentos Internacionais, e Directel – Listas Telefónicas Internacionais, Lda., no âmbito do qual foi requerido ao Tribunal que decretasse o arresto de bens, dinheiro e direitos. Este arresto visa assegurar o pagamento pela Oi à Pharol

de uma indemnização em termos que serão alegados na ação principal”.