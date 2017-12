Oi divulga plano de recuperação judicial

A operadora brasileira de telecomunicações Oi apresentou formalmente o seu plano de recuperação judicial, de acordo com um comunicado enviado este sábado pela Pharol, maior acionista da empresa, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Oi informou ontem o regulador brasileiro que o seu plano de recuperação judicial e respetivos anexos “foram protocolados pelo Administrador Judicial, na data de hoje [22 de dezembro], perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro”.

Segundo o documento em anexo, publicado hoje pela CMVM, tanto o plano como os anexos e a ata da assembleia geral de credores se encontram “à disposição dos acionistas na sede da companhia e para download no seu website (www.oi.com.br/ri) e, ainda, no website do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (www.tjrj.jus.br)”, refere a operadora brasileira, sublinhando que existe ainda uma cópia no Sistema Empresas.NET da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.