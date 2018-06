Oficinas das marcas cobram mais 8,50 euros por hora do que as independentes

Um estudo da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) revela que o preço das oficinas das marcas foi, em média, no ano passado, 8,5 euros mais caro do que os reparadores independentes. Os dados mostram que a maioria das oficinas de reparação automóvel das marcas cobra preços superiores a 30 euros por hora, avança jornal “Correio da Manhã”.

O documento, a que o “Correio da Manhã” teve acesso, indica que 29% dos estabelecimentos independentes cobram pela reparação entre 20 e 25 euros por hora e 26% cobram até 20 euros. Em média, o custo de uma reparação é de 25,72 euros mais oficinas independentes. Já nas oficinas de marca, são cobrados por hora 34,29 euros. Ou seja, mais 8,57 euros, em média.

No ano passado, registam-se mais de o dobro de reparações em oficinas independentes, em comparação com as das marcas: 3.802 intervenções anuais contra 1.544.