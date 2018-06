Oficial: Prisa anuncia fim do negócio de venda da Media Capital à Altice

A Prisa oficializou esta segunda-feira a rescisão do contrato de compra assinado entre a empresa espanhola e a MEO relativo à venda da totalidade da participação que detém no grupo Media Capital, dono da TVI. O fim do acordo surge após não ter sido cumprido o prazo para conclusão da compra, quase um ano após o anúncio do compromisso de compra e venda.

“De acordo com as disposições do contrato acima mencionado, tal rescisão ocorre como consequência de não se ter cumprido o prazo acordado entre as partes, a última das condições suspensivas que estavam pendentes de cumprimento, relativas à obtenção por parte da MEO da autorização obrigatória da operação pela Autoridade da Concorrência portuguesa”, refere o comunicado divulgado esta manhã pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo de media nacional informou ainda o mercado sobre a posição da subsidiária da Altice perante o fim do negócio, em que esta refere que a compra da Media Capital pela MEO já não irá avançar devido à “extinção do processo de controlo de concentrações relativo àquela aquisição”. A MEO garante, numa nota igualmente enviada ao regulador, que desenvolveu “os melhores esforços no sentido de obter uma decisão final favorável das autoridades regulatórias, incluindo a apresentação de um conjunto alargado de compromissos, em consonância com a prática decisória europeia”.

“As autoridades regulatórias não emitiram as decisões necessárias à concretização da transação, resultando das interações havidas a exigência de não aquisição ou desinvestimento de ativos essenciais para a transação, desde logo os canais de televisão da Media Capital”, explica a empresa de telecomunicações, detida pelo grupo internacional.

Face a estas condições, a MEO considera que não existem condições para avançar com o lançamento da oferta e cessa “a título imediato” os pressupostos do anúncio de proposta de aquisição anunciada no passado dia dia 14 de julho de 2017. Quase um ano depois da primeira proposta, o prazo para a conclusão do negócio terminou à meia noite de sexta-feira e não foi prolongado.

Já este domingo o jornal espanhol “El Confidencial” noticiava que o grupo espanhol Prisa teria desistido da venda da Media Capital, considerando que a Altice não estaria disposta a continuar as negociações para avançar com a operação e, por isso, decidido não prosseguir com qualquer esforço nesse sentido.