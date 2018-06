Oficial: China Three Gorges já entregou ao regulador prospeto da OPA à EDP

A China Three Gorges já formalizou as Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) da totalidade do capital da EDP e da EDP Renováveis. Os projetos de prospeto (que inclui o Projeto Industrial) e o pedido de registo de ambas as OPA foram entregues esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), segundo confirmou o Jornal Económico junto de fonte oficial.

O prospeto em si só será tornado público depois da aprovação pelo regulador dos mercados. Dadas as condições de lançamento enumeradas pela CTG (que já é a maior acionista qualificada da EDP com 23,3% do capital) no anúncio preliminar, a aprovação deverá demorar ainda largos meses até ser aprovado pela CMVM.

Antes de terem chegado ao regulador, os projetos de prospetos foram entregues às administrações da EDP, liderada por António Mexia, e EDP Renováveis, presidida por Manso Neto. As empresas têm agora até ao dia 9 de junho para emitir o relatório da visada e pronunciarem-se sobre o preço oferecido pela estatal chinesa na OPA.