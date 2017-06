Offshores: Jersey, Man e Uruguai tornaram-se “entidades cooperantes”, revela Costa

Em vias de enfrentar uma greve de professores em dia de exames nacionais – 21 de maio – o primeiro-ministro António Costa abriu o debate parlamentar esta tarde com o tema da educação, num balanço que considerou positivo do ano lectivo. Mas a oposição não quis deixar de fora o tema das offshores.

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro questionou o primeiro-ministro sobre os critérios utilizados para retirar da lista negra dos paraísos fiscais: Jersey, Man e Uruguai. O social-democrata inquiriu António Costa se existiu um parecer da Autoridade Tributária (AT) para sustentar a decisão. Mas não obteve resposta.

Luís Montenegro apontou críticas de incongruência entre as declarações do ministro das Finanças, Mário Centeno, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, desafiando António Costa “para dizer ao Secretário de Estado para remeter ao Parlamento qual foi o envolvimento da AT”.