Offshores: Adiadas audições a Paulo Núncio e Paulo Ralha

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), Paulo Núncio, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, já não vão ser ouvidos a 7 de abril no Parlamento sobre novos factos no âmbito das transferências, sem análise pelo Fisco, de 10 mil milhões de euros para offshores entre 2011 e 2014. Paula Ralha confirmou ao Jornal Económico que já foi informado da “desmarcação da audição” e que “não está agendada nova data”.

A desmarcação das audições a Núncio e Ralha, avançadas ao Jornal Económico por fonte parlamentar, surge depois de Maria Luís Albuquerque ter alegado “motivos pessoais” para adiar a audição que estava marcada para esta terça-feira obre o caso das transferências para offshores. Não está marcada nova data para a ida da ex-governante à comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, após o requerimento do PS aprovado no início de março para que os ex-ministros das Finanças Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque fossem ouvidos com urgência a propósito das transferências ocultas ara paraísos fiscais. Recorde-se que na altura, o PSD propôs que as audições fossem realizadas após a divulgação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o caso – o que só deverá acontecer em meados de abril, tendo os socialistas recusado a proposta.

Antes de ouvir o ex-SEAF e o presidente do STI, o PS pretende que seja realizado primeiro a audição de Maria Luís que esteve marcada e confirmada para 4 de abril às 16h, onde também seria abordado o tema relacionado com o ex-Banco Espírito Santo.