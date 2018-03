“Ofensa à dignidade”: professores lançam petição contra Passos Coelho no ISCSP

A polémica associada ao convite do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas a Pedro Passos Coelho para que assuma funções como professor catedrático nesta instituição assumiu hoje novos contornos com o lançamento de uma nova petição, desta vez por parte de professores e investigadores universitários.

No documento, que já conta com 685 assinaturas, os responsáveis por esta petição realçam que “muito embora não constitua uma ilegalidade, a referida nomeação configura em si mesma uma ofensa à dignidade dos profissionais da ciência e do ensino em Portugal, particularmente no atual momento em que vivemos: há doutorados a dar aulas sem remuneração e uma precariedade gritante na investigação, que está longe de encontrar o fim”, escreve a edição online do “Diário de Notícias”

Estudantes já tinham mostrado indignação