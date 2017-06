Oeiras vai inaugurar a primeira Fábrica de Startups do concelho

A Fábrica de Startups em Oeiras pretende ser uma estrutura dinamizadora do desenvolvimento económico do concelho, contribuindo para o incremento da atividade empresarial, aumento do emprego e fomento da atividade empreendedora.

A fábrica que estará instalada na Estrada de Paço de Arcos, onde funcionava o edifício LEMO, terá como o objetivo a criação de um espaço destinado a captar, fixar e desenvolver competências e conhecimentos, através da promoção e estímulo da criatividade e inovação, num ambiente promotor de empreendedorismo, através da criação de respostas de proximidade aos cidadãos.

A Oeiras Hub partiu de uma parceria entre o Município de Oeiras e a VALUEXPAND – Associação para o desenvolvimento do empreendedorismo e apoio ao empreendedor, entidade que tem como fim promover uma cultura de inovação e empreendedorismo para apoiar o empreendedor em organizações públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento de novas empresas em todas as áreas da atividade económica e a criação de parcerias com entidades públicas ou privadas que de alguma forma possam promover a missão do empreendedorismo e apoio ao empreendedor.