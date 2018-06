Oeiras: investigação à autarquia é “transversal a vários ciclos eleitorais”, revela PGR

As buscas realizadas hoje na Câmara Municipal de Oeiras têm por base uma investigação a um processo do departamento de Urbanismo, que atravessou “vários ciclos eleitorais autárquicos”, revelou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, esclarece-se que a investigação tem por objeto um processo camarário, do departamento de Urbanismo, transversal a vários ciclos eleitorais autárquicos”, refere a PGR, numa resposta escrita enviada à agência Lusa, sem adiantar mais informações.

Em comunicado, a Câmara de Oeiras disse anteriormente que as buscas hoje efetuadas se prendem com o Plano de Pormenor da Margem Direita e Foz do Rio Jamor, indicando que as decisões relativas ao projeto passaram por três presidentes do executivo.