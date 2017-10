OE2018: PSD acusa Governo de “incapacidade” por atraso na entrega e adia reação para sábado

O PSD acusou hoje o Governo de “incapacidade” e de “desrespeitar o Parlamento” pelo atraso na entrega na proposta de Orçamento do Estado, que às 23:10 não tinha entrado na Assembleia da República, e marcou uma reação para sábado às 11:00.

“Aquilo a que estamos a assistir da parte do Governo é uma falta de capacidade de cumprir a sua função e o prazo com que se tinha comprometido”, acusou o vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro, numa declaração aos jornalistas.

Por este motivo, o PSD já não fará hoje qualquer comentário à proposta orçamental do Governo.