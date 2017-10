Educação: ministério corta mais uma vez nos contratos de associação

O Governo de António Costa quer rever os contratos de associação estabelecidos com estabelecimentos do ensino privado no próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado para 2018 entregue esta sexta-feira no Parlamento.

A medida prevê uma redução significativa de turmas de início de ciclo a financiar nos colégios e terá um impacto previsto de 6,4 milhões de euros nas contas do Estado.

“Mantém-se a revisão de contratos de associação nas regiões onde existe capacidade de oferta da rede pública, gerando uma redução significativa de turmas de início de ciclo a financiar nos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo para o ano letivo 2017/18”, refere o relatório do OE.