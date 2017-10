OE2018: Governo prevê descida do desemprego para 8,6%

O Governo antecipa que a taxa de desemprego caia para 8,6% em 2018, o que significa uma revisão em baixa em relação à projeção no Pacto de Estabilidade 2017 – 2021 (9,9%), apresentado em abril. No Orçamento do Estado para 2018, o Executivo estima ainda um crescimento do emprego de 0,9%.

“A evolução do mercado de trabalho continuará a ser marcada por uma descida do desemprego e pelo aumento do emprego, a um ritmo naturalmente inferior ao de 2017, à medida que o desemprego se aproxima do nível de desemprego estrutural”, refere o documento.

“Assim, espera-se um aumento do emprego de 0,9% enquanto a taxa de desemprego descerá para 8,6%, ou seja uma evolução positiva da produtividade aparente do trabalho. Por outro lado, os desenvolvimentos do emprego deverão continuar a refletir a reafectação de recursos em favor dos setores de bens transacionáveis e mais produtivos da economia”, acrescenta.