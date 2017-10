OE2018: Governo prevê crescimento económico de 2,2% e défice de 1%

A economia portuguesa deverá expandir 2,2%, em termos reais, em 2018, segundo a projeção apresentada pelo Governo no Orçamento do Estado esta sexta-feira. A meta compara com uma estimativa de 1,9% que o Executivo tinha antecipado no Programa de Estabilidade (PE) para 2017-2021 em abril deste ano.

Além da projeção para o próximo ano, o Governo também reviu em alta o crescimento económico no ano corrente. Em 2017 o PIB deverá crescer 2,6%, bastante acima da anterior projeção de 1,8%, que constava no PE e após a expansão de 1,4% do ano anterior.

“Para 2018 é esperado um crescimento do PIB de 2,2%, desacelerando por via de um menor contributo da procura interna, enquanto a procura externa líquida deverá apresentar um contributo nulo”, explica o documento.