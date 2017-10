OE2018: ‘Fat tax’ vai estender-se a sumos e néctares de fruta

O novo imposto introduzido este ano sobre as bebidas açucaradas, aplicado aos sumos e refrigerantes. vai estender-se às bebidas que ficaram isentas da designada ‘fat tax’, nomeadamente sumos e néctares de frutos.

A ‘fat tax’ definida para 2017 tinha sido igual para todo o tipo de bebidas, calculada consoante as gramas de açúcar por hectolitro, mas no próximo ano também os concentrados passam a ser taxados quer na forma líquida mas também sólida, como em pó ou grânulos.

Segundo a versão preliminar da proposta do OE 2018, a que o Jornal Económico teve acesso, na forma líquida, os concentrados passam a ser tributados “em 50,01 euros/hl e 100,14 euros/hl, aplicando-se ao teor de açúcar o factor seis”. Já, diz o documento, “apresentado sob a forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas, 83,35 euros e 166,90 euros por 100 quilogramas de peso líquido, aplicando-se ao teor de açúcar o factor 10”.

O imposto sobre os refrigerantes, que entrou em vigor a 1 de fevereiro deste ano, vai aumentar até 1,5% no próximo ano. De acordo com o mesmo documento, o Executivo pretende taxar a 8,34 euros por hectolitro as bebidas com teor de açúcar inferior a 80 gramas por litro e a 16,69 euros por hectolitro as bebidas com teor de açúcar igual ou superior a 80 gramas por litro

O Orçamento do Estado para 2017 contemplou um imposto extra sobre os sumos e refrigerantes, mas tinha deixado de fora outras bebidas como sumos e néctares de frutos. A medida pretendeu reduzir o consumo de açúcar em Portugal, que é o dobro da quantidade máxima recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e alinha com a estratégia orçamental de reforço da receita de impostos indiretos. Também as bebidas com uma taxa de álcool entre 0,5% e 1,2% vol. (conhecidas como bebidas sem álcool) com açúcar adicionado ficaram mais caros neste ano.

A medida acabou por introduzir dois escalões de tributação: as bebidas com uma concentração de açúcar até 80 gramas por litros pagarão 0,82 cêntimos por litros (8,22 euros por hectolitro) e as bebidas cujo nível de açúcar ultrapasse os 80 gramas por litro pagarão 0,16 cêntimos por litro (16,46 euros por hectolitro). Estes valores serão aplicados de forma proporcional à capacidade das garrafas e latas de refrigerantes e outras bebidas adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes (abrangidas pelo código NC 2202).

Isentas deste imposto ficaram as bebidas à base de leite, soja ou arroz; sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e bebidas de cereais, amêndoa, caju e avelã; bebidas consideradas alimentos para as necessidades dietéticas especiais ou suplementos dietéticos. Estão ainda isentas do imposto as bebidas não alcoólicas quando utilizadas em processos de fabrico ou como matéria-prima de outros produtos. E também nos casos que são utilizadas para pesquisa, controle de qualidade e testes de sabor.