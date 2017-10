OE2018: CDS pede dedução de despesas no IRS para famílias com doentes idosos em casa

O CDS-PP vai propor que o IRS passe a incluir a dedução de despesas com cuidados de saúde para agregados familiares com idosos doentes a cargo, assinalando assim, este sábado, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos.

“Queríamos assinalar este dia, que é também um dia em que muito se fala de Orçamento do Estado. O CDS tem apresentado um trabalho ao longo de vários Governos nesta área dos cuidados paliativos. A ideia é que as famílias que optem por ter os seus familiares doentes ou em fim de vida nas suas casas sejam ajudadas”, disse a deputada centrista Isabel Galriça Neto à Lusa.

Segundo a parlamentar democrata-cristã, esta vai ser uma de um conjunto de alterações a propor em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) por parte do CDS-PP, passando as despesas de serviços de enfermagem ou apoio ao domicílio, por exemplo, a ser alvo de deduções, como já acontece com aqueles agregados que têm familiares institucionalizados em lares ou estabelecimentos do género e têm os respetivos “benefícios fiscais”.