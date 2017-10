OE2018: Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto recebem mais verbas

O Governo vai, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), aumentar a verba disponível para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, no âmbito das suas competências como autoridades dos transportes.

Segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 entregue na sexta-feira pelo Governo na Assembleia da República, a transferência para a Área Metropolitana de Lisboa (ou a favor do Fundo para o Serviço Público de Transportes) é de cerca de 1,481 milhões de euros, mais cerca de 337 mil euros do que para 2017 (quase 1,144 milhões).

Para a Área Metropolitana do Porto (ou a favor do Fundo para o Serviço Público de Transportes), a verba transferida para o próximo ano é de 1,176 milhões de euros, sendo que em 2017 foi de cerca de 908 mil euros.