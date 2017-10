OE 2018: Veja aqui as simulações do IRS

A tabela do IRS vai voltar no próximo ano a ter sete escalões. O alívio fiscal chegará com o desdobramento do segundo e terceiro escalão, onde se encontram 1,5 milhões de contribuintes com novas taxas de 23% e de 35% para os contribuintes que se encontrem no patamar inferior novos escalões. Uma medida que beneficiará os contribuintes com rendimentos colectáveis abaixo de 1.785 euros e que está avaliada em cerca de 400 milhões de euros, acima dos 230 milhões inicialmente previstos pelo Executivo que acabou por se aproximar das pretensões da esquerda parlamentar.

Os novos escalões foram avançados ao Jornal Económico por fonte próxima às negociações do OE/18, aguardando o desenho final que constará da proposta final do Orçamento de Estado que será amanhã entregue no Parlamento. A mesma fonte garante, no entanto, que o objectivo das mexidas no IRS não representar uma descida de imposto nos escalões superiores e garantir-se a neutralidade fiscalidade com a modulação dos intervalos de rendimento colectável dos restantes escalões que não serão desdobrados.

As alterações dos escalões do IRS (ver quadro) que estavam ainda ontem a ser fechadas prevêem, assim, a criação de um novo segundo escalão escalão de IRS entre os 7.091 euros e os 10.700 euros de rendimento colectável, com uma taxa de 23% que decorre do desdobramento do actual segundo escalão que aplica uma taxa de 28,5% aos contribuintes rendimentos coletáveis entre 7.091 e 20.261 euros.