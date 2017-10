OE2018: Receita fical vai subir 2,4%, a um ritmo superior ao da economia

A receita fiscal vai crescer 2,4% no próximo ano, a um ritmo 0,2 pontos percentuais acima do crescimento previsto pelo governo para o produto interno bruto (PIB), segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2018 (OE 2018), hoje divulgado.

De acordo com o documento, este crescimento tem por base a arrecadação de impostos indirectos, que crescem 4,7%, um passo que traduz uma aceleração de 0,3 pontos percentuais face ao crescimento estimado para 2017.

O Ministério das Finanças prevê arrecadar 26,29 mil milhões de euros em impostos indirectos, em 2018.