Odisseia lança app gratuita de Realidade Virtual

Através desta aplicação, poderá viver experiências únicas, como a descida pela caldeira de um vulcão, conhecer o interior do corpo humano, sentir a adrenalina de uma paragem nas boxes durante uma prova de Fórmula 1, ou fazer parte de um quadro do famoso pintor Jheronymus Bosch. Estas experiências estão relacionadas com documentários exclusivos que o canal Odisseia emite aos Sábados e Domingos, pelas 22h10, na sua nova franja de programação especial Odisseia VR.

A aposta na realidade virtual veio reforçar o empenho do canal, que já antes tinha estreado um canal 4K em 2017, o Odisseia 4K, com a diferença de permitir aceder aos conteúdos do canal para além da televisão. A App poderá ser utilizada em duas formas distintas, navegando através dos dedos no ecrã do seu smartphone, ou utilizando óculos de realidade virtual específicos para o seu dispositivo móvel, como os óculos que o Odisseia nos envio, para experimentarmos.

No âmbito deste lançamento, o canal Odisseia irá exibir, no próximo dia 24 de Junho, pelas 22h10, o Odisseia VR, um documentário de produção própria que revela como, num futuro muito próximo, a realidade virtual conseguirá mudar as nossas vidas. Este documentário contará com a participação de Óscar Hormigós (CEO de The VRain), Edu Pou (Director Creativo de Here Be Dragons), e de Sebastian Sylwan (Chief Technology Officer de Felix&Paul), representantes de dois estúdios pioneiros que estão a revolucionar o mundo da realidade virtual.