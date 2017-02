OCDE: Salário mínimo de 600 euros iria abranger 30% dos trabalhadores

Um aumento do salário mínimo para os 600 euros iria colocar 30% dos atuais trabalhadores portugueses dentro daquele patamar, de acordo com um relatório da OCDE publicado hoje.

No Economic Survey sobre Portugal, a OCDE manifesta-se preocupada com o aumento do salário mínimo, sublinhando que atualmente os custos de mão-de-obra, “que representam 19% dos custos das empresas portuguesas”, continuam a ser um “desafio”.

“Os custos unitários de trabalho em relação à área do euro diminuíram 1,5% entre 2012 e 2015, mas registou-se um outro aumento de 5% no salário mínimo em janeiro de 2016 e novamente em janeiro de 2017”, lembra a organização.