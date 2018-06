OCDE revela desaceleração económica de Portugal em abril

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelou esta quarta-feira, dia 13 de junho, os mais recentes indicadores compósitos avançados (CLI, sigla em Inglês), que mostram um abrandamento económico de Portugal em abril. A organização assinala que estes indicadores, que prevêem as viragens nos ciclos económicos, foram de 99,76 pontos em abri, depois de em março o país ter tido 99,82 pontos.

Os Composite Leading Indicators foram de nos 99,9 pontos em abril no universo de membros da OCDE, o que significa uma décima a menos do que o nível 100 da média de longo prazo, registado no mês anterior. No conjunto de países de moeda única, os indicadores que medem antecipadamente alterações no ciclo económico ter-se-ão fixado nos 100,1 pontos, uma décima a menos do que em março.

“Entre as principais economias da OCDE, os CLI para os Estados Unidos continuam a antecipar um ritmo de crescimento estável. No Canadá, o CLI aponta para sinais de redução do ritmo de crescimento (…). Entre as grandes economias europeias, os CLIs da Alemanha, França, Itália e da zona euro como um todo apontam agora para um alívio do ímpeto de crescimento”, refere a OCDE.

Composite leading indicators continue to anticipate stable #growth momentum in the OECD area, w/ easing growth momentum in the euro area, UK & Canada.#Stats by country ➡️ https://t.co/xsYqUe8bpd pic.twitter.com/rR1AsGHeki — OECD (@OECD) June 13, 2018

Fonte: OCDE