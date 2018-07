OCDE: Grécia e Espanha são os países com mais pobres em idade para trabalhar

A Grécia é o país Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com a maior percentagem de pobres em idade de trabalhar. A Espanha vem a seguir.

O relatório desta organização sobre as perspetivas de emprego, apresentado esta quarta-feira, revela que uma fatia de 15,9 % de espanhóis em idade de trabalhar têm um rendimento abaixo da média do país. Na Grécia, o pior no grupo dos 37, esta percentagem fixa-se nos 16%.

Os salários reais baixam sobretudo devido à má qualidade dos novos empregos criados a seguir à crise, justifica a OCDE.