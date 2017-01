OCDE elogia medidas do anterior Governo mas quer ir além da troika

As reformas do mercado de trabalho português entre 2011 e 2015 “foram um passo na direção certa”, lê-se no relatório da OCDE que é apresentado esta tarde, em Lisboa, com a presença do ministro do Trabalho, Vieira da Silva.

No entanto, a OCDE considera que, “apesar dos progressos alcançados, subsistem muitos desafios” para Portugal, lembrando que o desemprego continua elevado.

“Abordar a segmentação deve ser uma prioridade para o Governo português”, considera a OCDE, que volta a defender a facilitação dos despedimentos individuais dos contratos permanentes, a redução da duração máxima do subsídio de desemprego e das indemnizações por despedimento.