OCDE diz que Portugal é um dos países que conduziu mais reformas no regime de insolvência

O relatório intercalar da OCDE Going for Growth 2018 – Interim Report, identifica e avalia os progressos dos países da OCDE e de algumas economias emergentes ao nível da implementação das principais reformas estruturais para promover o crescimento de longo prazo, a competitividade, a produtividade e a criação de emprego. Em termos gerais, a OCDE indica que o ritmo de reformas estruturais em 2017 permaneceu modesto, em linha com os anos anteriores.

Na actualização intercalar das previsões económicas (‘Economic Outlook’) divulgada esta terça-feira, a OCDE apresenta os novos indicadores sobre a concepção de regimes de insolvência, “sendo salientados os esforços significativos de reforma nesta área”, salienta o Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia.

Apresentada que foi a evolução dos regimes de insolvência em vários países entre 2010 e 2016, verifica-se que Portugal é apontado como um dos países que conduziu mais reformas significativas nesta área durante este período, juntamente com o Chile, Alemanha, Grécia, Japão e Eslovénia.

A OCDE avalia neste relatório a execução das recomendações do relatório de 2017, referindo ainda que, no caso de Portugal, foi implementada uma reforma na área fiscal através da introdução de benefícios fiscais para empresas que reforçam o capital, reduzindo, assim, o tratamento fiscal preferencial à dívida face ao capital, salienta o Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia.

Para as restantes áreas analisadas, a OCDE considerava que Portugal deveria dar prioridade a reformas nalgumas áreas. Na Educação: Estabelecimento de apoios adicionais a estudantes e escolas desfavorecidos; Melhoria da qualidade do ensino e dos incentivos de carreira para os professores; Diminuição da retenção escolar; Promoção da autonomia e accountability das escolas; Expansão dos Cursos Profissionais/Vocacionais; e Promoção do alinhamento entre o ensino superior e o mercado de trabalho. No I&D: Reforço da colaboração entre os Centros de Investigação/Universidades e a Indústria Avaliação e reforma de créditos fiscais para I&D; Regulação e Barreiras à Entrada e Saída de Empresas; Melhoria do sistema de insolvência; Regulações específicas setoriais; Redução das barreiras regulatórias específicas nas Profissões Reguladas; Redução das barreiras regulatórias nas empresas relacionadas com serviços Portuários; Participação no Mercado de Trabalho e Sistema de Negociação Salarial; e Promoção de acordos coletivos e redução das extensões automáticas dos contratos de trabalho.

A OCDE mostra-se mais otimista do que em novembro, e espera agora que a economia global cresça mais 0,2 pontos percentuais em 2018 e 0,3 pontos percentuais em 2019, face às projecções de 3,7% e de 3,6% que apresentava, na altura, para cada um dos anos.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estima que a economia global cresça 3,9% em 2018 e 2019, o que é o ritmo mais elevado desde 2011, devido a um investimento mais forte, uma recuperação no comércio global e mais emprego.

Para a instituição as novas reduções de impostos e aumento de despesa nos Estados Unidos e estímulos fiscais adicionais na Alemanha são “factores chave” que justificam a revisão em alta no crescimento em 2018 e 2019.

“Projecta-se que o crescimento nos Estados Unidos, na Alemanha, em França, no México e na África do Sul seja significativamente mais robusto que o antecipado anteriormente, com outras revisões em alta, mais baixas, na maioria dos outros países do G20”, diz a OCDE citada pela Lusa.

No relatório destaca as surpresas de crescimento previstas para este ano: A zona euro (que deverá crescer 2,3%), a China (6,7%), a Turquia (5,3%) e o Brasil (2,2%).

“A economia mundial vai continuar a crescer nos próximos dois anos, com a subida do Produto Interno Bruto (PIB) global a alcançar quase 4% em 2018 e 2019”, afirma a OCDE.

A instituição liderada por Ángel Gurría alerta ainda para os níveis ainda elevados de dívida em alguns países, o que pode criar vulnerabilidades, e diz que as perspectivas de crescimento ainda permanecem “muito fracas” em relação ao estimado antes da crise financeira, o que reflecte tendências demográficas “menos favoráveis” e uma década de investimento e produtividade abaixo da média. A OCDE defende também que é necessária a “normalização gradual da política monetária, para minimizar o risco de disrupções nos mercados financeiros”, e aconselha os Governos a evitarem políticas orçamentais “demasiado pró-cíclicas” e a focarem-se em medidas que “fortaleçam as perspectivas de sustentabilidades e de um crescimento de médio prazo mais inclusivo”.

A OCDE defende ainda que salvaguardar as regras que sustentam o sistema de comércio internacional “vai ajudar a suportar o crescimento económico e de emprego”, dizendo que os Governos dos países devem evitar o agravamento e depender de “soluções globais” na indústria de aço.