OCDE discute em Lisboa “Megatrends and Tourism towards 2040: Scenario Building”

Políticas públicas orientadas para o desenvolvimento do turismo, uma maior colaboração entre governos, os agentes do setor e as comunidades locais e, a implementação de medidas que promovam a inovação e a sustentabilidade, são algumas das recomendações que resultaram da reunião da OCDE subordinada ao tema “Megatrends and Tourism towards 2040: Scenario Building”.

Durante dois dias, peritos de 15 países membros da OCDE discutiram, em Lisboa – na Escola do Turismo de Portugal -, questões relacionadas com o impacto das alterações climáticas no setor, o acesso ao transporte e o planeamento de infraestruturas como forma de disseminar os benefícios económicos do turismo e gerir o impacto dos visitantes, as alterações demográficas e o impacto na procura, bem como, o impacto das inovações tecnológicas na mudança radical da experiência turística.

Com a estratégia turística nacional a ser apontada pela OCDE “como um exemplo a seguir”, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, sublinhou a oportunidade que este encontro constituiu para “mostrar o que fazemos, como, e quais os objetivos a atingir num futuro próximo”. “Queremos que o turismo seja o impulsionador do desenvolvimento económico, social e ambiental do país e, isso será possível graças a um esforço conjunto entre todos os agentes do setor, públicos e privados”, reforçou ainda.