Observatório de Compliance: “Entidades de supervisão devem trocar mais informação entre si”

A 2ª conferência internacional sobre prevenção e deteção do branqueamento promovida pelo Observatório Português de Compliance e Regulatório realiza-se esta quarta-feira, 21 de março, e conta com o apoio do Jornal Económico. “Compliance não é cumprir normas, ultrapassa negócios e parcerias”, lembra Pedro Bobião, da Moody’s Analytics.

Cristina Bernardo