Observatório de Compliance e Regulatório lança programa de ‘mentoring’

O Observatório Português de Compliance e Regulatório (OPCR) apresentou esta quarta-feira, 21 de março, o novo programa de mentoring para universitários e new joiners na área de Compliance.

O lançamento do programa foi feito, em primeira mão, na 2ª conferência internacional sobre prevenção e deteção do branqueamento promovida pela organização, que decorre durante o dia de hoje no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e conta com o apoio do Jornal Económico.

A iniciativa de orientação sobretudo destinada a jovens terá vários parceiros, de diferentes áreas, como a DIF Broker, a Zurich, a Morais Leitão Galvão Teles & Associados, a Universidade Católica Portuguesa ou o Jornal Económico. As entidades desenharam o programa em conjunto. Segundo Miguel Trindade Rocha, presidente executivo do OPCR, as candidaturas ao programa de mentoring abrem na próxima segunda-feira.

No primeiro painel da conferência, José Monteiro de Azevedo Rodrigues, vice-reitor do ISCTE e ex-bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas mostrou apreço pelas iniciativas do Observatório e enfatizou que “há uns anos, este era um tema que escapava a toda a gente”. O porta-voz da universidade referiu ainda que pretende continuar apoiar este tipo de eventos e fazer mais: “melhorar competências, conhecimentos e cultura”.

Na opinião de Filipe Alves, diretor d’O Jornal Económico, “a sociedade civil pode desemprenhar um papel centrar nas políticas aplicadas e na feitura das próprias leis”, inclusive a comunicação social.