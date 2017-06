“Obrigado pelos dois dias inesquecíveis”. Papa agradece à Câmara de Ourém

O papa Francisco agradeceu à Câmara de Ourém os “dois dias inesquecíveis” que passou em Fátima, no Centenário das Aparições. O líder da Igreja Católica agradeceu a Paulo Fonseca, presidente da Câmara, numa carta divulgado hoje, a forma como foi recebido e o sucesso da peregrinação.

“Regressado a Roma com o coração cheio de recordações felizes da minha Peregrinação ao Santuário de Fátima, desejo renovar a expressão do meu agradecimento a si e, através da sua pessoa, a todos quanto dum modo ou doutro concorreram para tornar possível e frutuosa a minha permanência entre vós. A todos e cada um o meu muito obrigado”, lê-se no documento de Francisco.

“Foram dois dias inesquecíveis”, que permitiram que o Papa pudesse rezar “junto da venerada imagem de Nossa Senhora de Fátima e canonizar dois Santos munícipes de Ourém, rodeado pelo carinho e sustentado pela oração duma multidão incontável de peregrinos, que lá se pôde reunir graças ao dedicado empenho da ampla equipa criada para o centenário das Aparições. Deus lhe pague!”, escreveu ainda o argentino.