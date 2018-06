Obrigado aos nossos leitores

O Jornal Económico nasceu em 16 de setembro de 2016, como evolução do semanário Oje, cuja equipa foi reforçada por várias dezenas de profissionais do extinto “Diário Económico” – incluindo o autor destas linhas – e de outros meios de comunicação social.

Nascemos numa altura de crise generalizada no setor da comunicação social e o caminho não tem sido fácil. Mas hoje, quase dois anos depois, já somos a publicação de economia com maior audiência em Portugal, de acordo com os dados da primeira vaga deste ano do Bareme Imprensa, da Marktest. Somos também um dos três jornais portugueses de circulação nacional que aumentaram o número de leitores no último ano, no nosso caso com mais 12 mil leitores por edição, para uma média de 179 mil, o que representa uma audiência de 2,1%.

Este resultado, que muito nos honra e orgulha, também nos traz mais responsabilidade, pois lembra-nos que tudo devemos aos nossos leitores. A confiança do público é o maior ativo que um jornal pode ter e no JE temos consciência disso. Todos os dias damos o nosso melhor para merecer essa confiança e encontrar novas formas de ir ao encontro das necessidades dos nossos leitores.