Obrigacionistas da Oi decidem pela troca de créditos e ficam com 71% da empresa

A Oi comunicou ao mercado que os credores que possuem títulos emitidos pela companhia no exterior, ou bondholder (obrigacionistas), que representam 8,017 mil milhões de dólares (6,51 mil milhões de euros) em créditos devidos pela operadora, optaram por receber os valores na forma de ações, no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da companhia.

No âmbito dessa escolha por parte dos credores, concluiu-se que os obrigacionistas maiores preferem a conversão em capital e por isso vão ficar com 71% da Oi. Isto de acordo com os primeiros dados divulgados pela Oi relativamente ao processo de conversão de créditos.

Desta forma os acionistas, incluindo a Pharol (ex-PT SGPS) que tem 27% da Oi, vêem assim diluída a sua participação na operadora brasileira de forma significativa. No caso da Pharol descerá para uma participação abaixo de 7%. A empresa lidera por Luís Palha tem vindo a contestar este aumento de capital por conversão de créditos que está previsto no plano de recuperação da Oi, aprovado em dezembro.

Segundo o comunicado da Oi, publicado pela Pharol na CMVM, a Oi, em Recuperação Judicial, “recebeu indicação preliminar, sujeita a confirmações e comprovações documentais, do resultado das escolhas feitas pelos credores bondholders da Companhia e de suas subsidiárias Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial, Copart 4 Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, Copart 5 Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, Portugal Telecom International Finance BV -Em Recuperação Judicial e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. – Em Recuperação Judicial com relação às opções de pagamento de seus

respectivos créditos, na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial” das empresas.

“A potencial diluição que resultaria da futura distribuição de Ações PTIF [PT International Finance] (conforme definido no Plano) e da futura emissão de novas ações ordinárias e bónus de

subscrição, no contexto do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração de 05 de março de 2018, seria de, aproximadamente, 71%”, lê-se no comunicado. “Tal percentagem está sujeita ao resultado de uma Oferta de Troca (Exchange Offer, conforme definida na Declaração de Informações e Solicitação de Escolha da Opção de Pagamento Aditada e Reafirmada datada de 14 de fevereiro de 2018 a ser feita após a satisfação ou renúncia de certas condições estabelecidas no Plano aos Bondholders Qualificados que tenham exercido opções válidas de pagamento, e ao resultado do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas da Oi, bem como considera que a totalidade dos referidos créditos será paga na forma prevista na Cláusula 4.3.3.2 do Plano e que todos os bonds relativos a tais opções válidas de pagamento terão sido entregues na Oferta de Troca”, lê-se ainda no comunicado.