Obras de canalização e regularização do Ribeiro do Monte custam 1,2 milhões de euros

As obras de canalização e regularização do Ribeiro do Monte custaram 1,2 milhões de euros.

A intervenção incluiu a construção de “construção de travessões de regularização” de maneira a que se “evita-se velocidades de transporte elevadas” ajudando assim a “diminuir o risco de erosão acentuada pelos caudais transportados”, refere o executivo madeirense.

O Ribeiro do Monte, com esta obra, ficou com uma secção de vazão mínima de 3x3m numa extensão de 425m. A obra inclui ainda “duas passagens hidráulicas” e a “reposição de todos os serviços existentes”, no Ribeiro do Monte, que foram afectados pela intempérie do 20 de fevereiro, explica o executivo.