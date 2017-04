Obra de Caravaggio em destaque na Católica Porto

A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa – Porto realiza dias 5, 6 e 7 de abril um conjunto de atividades, que pretendem dar a conhecer as vertentes da conservação e do restauro de bens culturais, através de ações de formação e investigação.

De Itália virá Roberta Lapucci, doutorada em História da Arte pela Universidade de Roma e docente de Conservação no Studio Arts College International de Florença, em Itália. A investigadora italiana conduzirá uma palestra sobre a obra pictórica de Caravaggio, esta quarta-feira, 5, e dinamiza, ainda, um workshop sobre reintegração cromática, sexta-feira, 7, durante o qual irá demonstrar e aplicar técnicas de reintegração.

A Semana da Conservação contempla também uma nova edição das Jornadas do Mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais, dia 6, durante a qual os alunos de mestrado apresentarão investigações desenvolvidas no âmbito das suas dissertações. O evento, que dá aos participantes acesso privilegiado às atividades que espelham o trabalho diário do grupo de investigação em Estudos de Conservação do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, decorre no campus Foz da instituição e destina-se, essencialmente, a alunos da licenciatura em Conservação e Restauro e a profissionais desta área.