Obituário: Pedro Romano (1985/2017)

Uma pessoa que admiro disse-me em tempos que a melhor homenagem que lhe poderiam prestar após a morte seria dizerem que “passou fazendo o bem”. Esta frase poderia ser utilizada para descrever o nosso amigo Pedro Romano, ex-jornalista, consultor e analista económico tragicamente desaparecido na semana passada, a poucos dias de completar 32 anos de idade.

Mas muito mais poderia ser dito sobre o Pedro. Para começar, que era intelectualmente brilhante. Quem o conhecia apercebia-se quase instantaneamente de que estava a lidar com alguém invulgar. A profundidade da sua análise, juntamente com a fineza, a lucidez e a seriedade dos seus raciocínios, faziam do Pedro um dos mais brilhantes e promissores analistas económicos em Portugal. Era, além disso, um nerd com graça, com um sentido de humor fora do comum e frequentemente incompreendido, que utilizava talvez como mecanismo de proteção ou para melhor se integrar. Apesar disso, o Pedro procurava não dar excessivamente nas vistas. Só quem o conhecia sabia a joia que ali estava. Era como um tesouro escondido à vista de todos, devido a uma aparente falta de interesse por algumas coisas que a maioria das pessoas ambiciona.

A sua formação académica de base não foi na área económica, pelo que era em larga medida um autodidacta. Este facto, que confundia alguns dos seus leitores, tê-lo-á ajudado a explicar de forma simples os temas complexos que abordava. Talento esse que não era apenas com a palavra escrita e era visível, por exemplo, quando o Pedro usava o Microsoft Paint (em vez do Excel) para criar gráficos que transformavam matérias complicadas em coisas simples.