Obama pede “esperança” aos norte-americanos na luta contra o populismo

O antigo presidente norte-americano, Barack Obama, até pode ter deixado a Casa Branca, mas nem por isso deixou a vida política ativa. Num discurso na Câmara de Comércio de Montreal, no Canadá, esta terça-feira, o democrata abordou questões que marcaram a agenda norte-americana nestes últimos dias, como as alterações climáticas, sem esquecer o populismo que – adverte – noutros momentos da história permitiu um aumento do autoritarismo.

Sobre o aparecimento de líder populistas, Barack Obama afirma que, “em períodos como este, em que as pessoas que procuram controlo e certeza, é inevitável” que comecem a surgir discursos voltados para os anseios das massas. “Mas é importante lembrar que o mundo passou por momentos semelhantes e a história mostra que essa não é a melhor maneira de dar resposta aos problemas”, sublinha.

Barack Obama, que durante a sua administração assinou o Acordo de Paris para combater as alterações climáticas, mostrou-se ainda dececionado com a decisão tomada pelo seu sucessor, Donald Trump, de lhe colocar um fim. O antigo presidente afirma que este era um acordo que, ao implicar uma redução significativa das emissões de gases poluentes, iria dar aos norte-americanos “uma oportunidade de lutar por um futuro melhor para os seus filhos”.