O valor do conteúdo

As exigências dos consumidores refletem a necessidade de uma comunicação personalizada, relevante e interativa. As abordagens estratégicas das marcas reinventam-se para conquistar posicionamento, credibilidade e fidelização.

Será o conteúdo um dos principais fatores de sucesso para garantir uma verdadeira relação de confiança entre o utilizador e a marca?

A tendência indica que o desenvolvimento de conteúdos tem aumentado nos últimos anos de forma exponencial, quer na diversidade, quer na maneira como são distribuídos. Sabendo que as Redes Sociais são determinantes para alavancar grande parte da informação disponível no meio digital, são numerosas as formas de contar histórias ou dar a conhecer as notícias mais recentes sobre um setor ou atividade.