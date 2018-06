O teste final à magia de Draghi

É verdade, o italiano só termina o mandato em outubro de 2019, mas também é verdade que o princípio do endgame já começou, mais precisamente esta quinta-feira.

Desde 2012, quando disse que o BCE iria fazer tudo possível para preservar o euro, Draghi foi muitas vezes apelidado de mágico, uma aura consolidada pelo sucesso do programa de compra de ativos lançado em 2015 para acalmar uma zona euro em pânico devido à crise das dívidas soberanas.

Esta quinta-feira iniciou o truque que poderá vir a ser o mais difícil – a reversão dos estímulos. Para finalizar o espetáculo que tem sido a sua liderança, Draghi quer trazer a política monetária de volta à normalidade, primeiro continuando o abrandamento do ritmo de compra de dívida e depois com o fecho do programa no final do ano. O anúncio foi uma mini-surpresa, pois muitos observadores esperavam sinais agora e uma decisão mais concreta em julho. Os mercados reagiram de forma geralmente positiva, mas o resultado do exame final à magia de Draghi só vai chegar depois do fim do programa.