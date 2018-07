“O Sporting não está em saldos”, avisa Sousa Cintra

José Sousa Cintra, responsável máximo da SAD do Sporting nomeado pela Comissão Gestão até às eleições de 8 de setembro, disse hoje ao Jornal Económico, e a propósito das negociações referentes aos jogadores que rescindiram o contrato por justa causa, que “o Sporting não está em saldos e quem quiser levar os jogadores terá de o fazer pelo valor justo, o valor de mercado”. De resto, o dirigente, que já foi presidente do Sporting, assegurou que, apesar das dificuldades, não irá “deixar de fazer bons negócios para o Sporting” e que os jogadores devem “ser bem negociados”

Sobre a possibilidade do regresso de alguns atletas ao clube, entre o grupo dos nove jogadores que rescindiram contrato por justa causa, Sousa Cintra não nega que “essa é uma possibilidade”, apesar de não quantificar quantos jogadores poderão estar nessa condição. Aliás, o dirigente salienta inclusivamente que os jogadores a regressar serão sempre enquadrados de acordo com as necessidades do clube do atual treinador do Sporting, José Peseiro.

O líder da SAD leonina comentou ainda a possibilidade de se candidatar à presidência do Sporting, isto numa altura em que já se conhecem três candidatos ao escrutínio que vai ter lugar a 8 de setembro: Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Pedro Madeira Rodrigues. “Não vou ser candidato, é um assunto encerradíssimo. Está fora de hipótese”, afirma Sousa Cintra.