O sindicalismo bancário forte em Portugal

Sendo um quadro diretivo da banca há mais de vinte anos, nos últimos dois, dediquei-me também, por desafio do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), a dar o meu contributo à causa laboral, como Secretário-geral da Confederação Sindical USI, a terceira central de trabalhadores de Portugal.

Passados dois anos, foi, em representação daquele, que provavelmente é o maior sindicato de trabalhadores no ativo em Portugal, o SNQTB, que assumi, e em nome de todos os integrantes, com gosto e sentido de missão, a gestão da Confederação, que congrega para além da banca, sindicatos dos sectores da saúde, dos serviços, do ensino, das comunicações, da energia, da função pública, entre outros.

A USI cresceu exponencialmente com a entrada de três sindicatos, três federações e cinco observadores. Reforçou a sua intervenção, ao integrar a Concertação Social na Madeira, ao subscrever acordos coletivos de trabalho, ao ser ouvida pelas administrações das empresas, pelos governantes e pelas principais figuras do Estado, pela Assembleia da República, ao realizar congressos temáticos, criando Delegações e ao integrar Conselhos Económicos e Sociais Regionais pelo país. Sinto que a minha missão está cumprida e só se alterará pela decisão prevista de uma revisão estatutária necessária.

Mas a base da causa laboral são inequivocamente os sindicatos. São estes que interagem diretamente com os trabalhadores, que defendem na primeira linha os direitos laborais, que prestam serviços diretos aos trabalhadores, como a assistência social ou médica, a formação, o desporto etc. E permitam-me assim, que hoje vos refira, aquele que é o meu sindicato há 21 anos (tantos como tenho de bancário, quase metade da minha vida) e que faço parte integrante, também no Conselho Diretivo do SAMS, do meu SNQTB, pelo simples facto de no corrente mês de junho, estar de Parabéns pelo modelo vencedor edificado, ao fazer 35 anos de uma história muito rica, que a todos os seus quase vinte mil bancários enche de orgulho.

Fundado na primeira metade da década de 1980, numa fase de consolidação do regime democrático, o SNQTB afirmou-se desde logo pela busca de uma sempre melhor qualidade de vida, social, familiar e com saúde dos Quadros e Técnicos Bancários de Portugal, e por isso criou mais tarde, e há 25 anos atras, um dos melhores subsistemas de saúde em Portugal, o SAMS Quadros.

Nesta componente da saúde, é inegável o trabalho efetuado com qualidade, ao longo dos últimos anos, com o alargamento da rede dos prestadores de serviços saúde, em todo o país, com convenções de boa relação preço-qualidade, com a criação de um Gabinete de apoio ao Doente (GAD) que tem feito um trabalho digno de registo, no apoio aos doentes do foro oncológico e causas graves, no lançamento da primeira “OTICA SAMS QUADROS”, em parceria com um grupo ótico, que permite um serviço disperso no todo o território nacional.

Três décadas e meia depois, está, sem dúvida mais forte, mais robusto, mais próximo e acessível no território, pronto para os desafios que se aproximam, na luta por uma classe profissional que tem as suas particularidades e preocupações, mas que tem futuro. Parabéns, venham mais 35 anos, com os mesmos sucessos, o mesmo sentimento de segurança e a mesma proteção da classe bancária, dos que hoje comemoramos.

Certamente somos e seremos os maiores e melhores, no Sindicalismo da Banca em Portugal.