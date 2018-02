O Seguro da Dignidade Individual

A política, mais do que tensão dialética e ambição de poder, deve ser fonte de pensamento permanente sobre a organização social. Se a sociologia estuda e analisa criticamente o fenómeno social, a política deve dedicar-se à intervenção e acção sobre este. Há uma obrigação pendente sobre o político que impele a que aja influenciando o curso dos acontecimentos, em vez de se constituir como um reactivo de oportunidade. Neste sentido, antecipar cenários e preconizar respostas é uma obrigação dos actores políticos.

O mundo em que vivemos, designado geográfica, política e socialmente por Ocidental, tem sido o espaço do encontro equilibrado entre direitos, liberdades e garantias. A busca da justiça social sob o primado da lei, guiou esta sociedade ao longo dos últimos 73 anos. Contudo, não será um choque para ninguém a constatação de que se vem perdendo fôlego nesta caminhada. As desigualdades sociais voltaram a crescer com base na disparidade de rendimentos, de acesso à educação, de mecanismos de nivelamento de oportunidades. O progresso, tão desejável, traz conforto e bem-estar, mas cria questões complexas quanto ao emprego e organização do trabalho, ambas ligadas à concentração e distribuição de riqueza.

Já disse por várias vezes que o grande momento da governação de António Guterres foi a criação do Rendimento Mínimo Garantido. Não duvido por um segundo da intencionalidade séria da sua ideia, nem tão-pouco da sua absoluta pertinência social. Infelizmente, como sempre, a máquina socialista foi exímia em transformar um conceito excelente num mecanismo perverso de multiplicação de votos e de convite de dependência passiva do cidadão face ao Estado. Nada como os piores vícios da acomodação ao poder para arruinar uma excelente ideia.