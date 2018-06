O RGPD e as equipas de vendas: três etapas para a conformidade

Quem não se lembra-se do fenómeno da “big data”? Em 2012/2013, Silicon Valley assistiu a uma explosão de startups dedicadas a compilar, proteger e a analisar dados. Empresas de quase todos os setores começaram a integrar os princípios da “big data” nos seus modelos de negócio. Os historiadores da web 2.0 podem argumentar que foram os anos de ouro dos dados – proliferação, criação e análise desimpedida e ininterrupta de dados.

Não demorou muito para que os grandes dados se tornassem apenas “dados”. Todos os dados foram, de certa forma, “grandes” e os reguladores começaram a alcançar o que era ainda uma indústria emergente. Em abril de 2016, o Parlamento Europeu adotou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), procurando regular a forma como os dados são utilizados pelas empresas. Iniciou-se um processo que culmina a 25 de maio deste ano, quando o RGPD entra em vigor. Será um momento decisivo para as empresas europeias em todos os setores.

Recorrendo à analogia da avestruz, provavelmente é justo dizer que a maioria das empresas enterrou a cabeça na areia com o RGPD. Esta seria uma abordagem errada. Qualquer vendedor ou profissional de marketing que ainda não tenha ouvido falar sobre o RGPD até agora está numa situação complicada (e potencialmente litigiosa).

Pode-se pensar que apenas equipas de TI e especialistas em marketing precisariam de se preocupar em estar em conformidade. Porém, a alteração no RGPD pode igualmente ter implicações significativas para as equipas de vendas em particular.

As equipas de vendas modernas, mesmo em pequenas empresas, dependem de dados. Quando se efetua uma venda para uma empresa, interage-se com indivíduos e com os seus dados pessoais todos os dias. Aquela folha de Excel com contatos? Isso está abrangido pelo RGPD. Provavelmente não haverá uma equipa de vendas que não seja afetada.

Três etapas para aplicar o RGPD da melhor forma

É útil ter um conhecimento abrangente dos princípios gerais do RGPD, mas os três passos para a aplicar em segurança o RGPD são definidos principalmente no Artigo 5, o que torna as coisas um pouco mais fáceis. Em particular, os vendedores precisam de seguir as três diretivas principais descritas abaixo.

Reunir apenas os dados necessários e assegurar que há motivos legais para processar esses mesmos dados.

O RGPD inclui uma lista limitada de motivos aceitáveis ​​para a recolha de dados desnecessários. Infelizmente, “pode ​​ser útil nalgum momento no futuro” não é um deles.

Aconselhamos as equipas de vendas a criar processos que gerem o mínimo de dados possível. Além da conformidade com o RGPD, há um claro caso de negócio aqui – minimizar o processo de recolha de dados para um vendedor apenas facilita o trabalho, dando mais tempo para procurar leads de qualidade e gastar menos tempo com a gestão administrativa.

Recolher os dados necessários para um contrato com um potencial cliente ou para seus “legítimos interesses”, significará que não terá problemas com a legislação. A boa notícia é que, de acordo com o artigo 47 do RGPD, o marketing direto passa neste teste. Devemos sempre assegurar que possuímos uma razão válida que justifique sua necessidade relativa à obtenção de dados.

Caso contrário, deve pedir-se o consentimento.

Isto é mais fácil dizer do que fazer. Reunir todos os tópicos que são necessários para o consentimento é complicado e o consentimento deve ser dado livremente. Deve ser específico, informado e não ambíguo e não pode ser omisso em nenhum aspeto.

Deve passar por ser uma ação afirmativa, sem subterfúgios ou caixas pré-assinaladas, dado que isso deixa de ser permitido.

Será igualmente necessário registar todo o consentimento e estar preparado para remover os dados relevantes se a pessoa mudar de ideias. A possibilidade de remover o consentimento deve ser clara e fácil e será necessário agir em conformidade.

Estar aberto relativamente às ações e estar preparado para solicitações acerca do assunto relativo aos dados. Proteger o indivíduo é um objetivo central do RGPD.

Cada vendedor deve garantir que os seus clientes se mantêm informados sobre a forma como se utilizam os seus dados e por que se está a adotar este procedimento.

É necessário estar preparado para que os clientes exerçam o seu direito em ter acesso aos dados armazenados acerca deles, bem como tornar possível a exclusão desses mesmos dados a pedido do contacto.

Novamente, há um caso de negócio claro aqui, além de estar apenas em conformidade. Deve-se deixar claro que se está a lidar com os dados de forma responsável. Dessa forma irá contribuir para ganhar a confiança dos seus potenciais clientes nos seus negócios.

Armazenar os dados em segurança e eliminá-los quando se terminar. Não se pode ter privacidade sem segurança.

Como era de esperar, a segurança dos dados está na base do RGPD e será necessário ter a segurança adequada e suficiente para todos os dados pessoais que se processar. Isso significa o fim dos USBs espalhados pelo escritório ou a utilização do Google Drive desbloqueado com dados para a prospeção de vendas. Isto resulta em senhas fortes e em controlos de acesso e medidas técnicas de segurança padrão do setor.

Além disso, será necessário poder remover os dados do sistema quando não tiverem mais utilidade legítima. Estabelece gatilhos específicos é fundamental quando certas condições estiverem reunidas e ajudará a automatizar o processo de exclusão. Desta forma poupa-se tempo e reduz-se a ansiedade a longo prazo.

A melhor notícia é que muito do que o RGPD exige é fundamentalmente bom senso comercial e boa manutenção dos dados. Depressa podemos descobrir que, depois de estarmos em conformidade total, a empresa e as suas estratégias e processos de vendas tornar-se-á mais forte por ter passado por todo este processo.