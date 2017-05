O retrato da saúde em Portugal

De acordo com as estatísticas mais recentes da OCDE, os portugueses são os europeus mais insatisfeitos com as suas vidas. Quando solicitados a classificar a satisfação geral com a vida numa escala de zero a 10, a média nacional fixou-se nos 5.1, a mais baixa do conjunto dos países da OCDE, onde a média regista 6.5.

Será que esta insatisfação está associada a problemas de saúde? Foi o que procurámos responder através de um retrato da realidade portuguesa no dia Mundial da Saúde.

De uma forma geral, Portugal situa-se numa boa posição relativamente à maioria dos países no que diz respeito a alguns indicadores do “Better Life Index”, como a habitação, a segurança e a qualidade do ambiente. Contudo, no que toca a indicadores como o rendimento, o estado de saúde, as relações sociais, o envolvimento cívico, a educação, o emprego e os salários, o nosso país está ainda longe da média da OCDE.