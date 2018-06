“O regulamento de atribuição de manuais escolares do Funchal não atende aos rendimentos”, afirma PSD

A vereação do PSD na Câmara do Funchal apesar de reconhecer a importância dos apoios aos manuais escolares no município levantou dúvidas sobre a atribuição gratuitas destes manuais a famílias com rendimento mais elevados.

“A justiça social passa por atribuir a quem realmente precisa”, defendeu a vereadora do PSD, Rubina Leal. A social democrata realçou de que a atribuição de manuais gratuitas é uma medida “muito positiva” mas questiona a forma como o regulamento foi feito.

“O regulamento não atende aos rendimentos. Uma coisa é atribuir os manuais a famílias que têm fracos rendimentos, outra coisa é apoiar famílias que ganham 5.000 ou 6.000 Euros por mês”, clarificou. “Tenho reservas se este dinheiro dos contribuintes deve contemplar rendimento desse género”, acrescentou.