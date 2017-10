O regresso de Relvas

Pedro Passos Coelho ascendeu à liderança do PSD sobre as ruínas do “menezismo” que ajudou a derribar. Miguel Relvas seria, no entanto, o Geppetto que esculpiria o candidato a primeiro-ministro afastado há anos da política. Relvas começou por convencer Passos a disputar o PSD contra Luís Filipe Menezes, mostrando internamente uma “nova orientação estratégica”. Mas a queda de Menezes, que viria a ocorrer no início de abril de 2008, não daria ainda a Passos a oportunidade para assumir o partido.

Relvas seria o pivot da operação que levaria mais tarde Passos à liderança, trabalhando incansavelmente durante dois anos no sentido de criar um candidato forte e consistente, descolando-o da imagem do pueril líder juvenil. A juventude partidária da qual saíra Passos estava mal vista, enxameada de boys a viverem dos cargos públicos sem formação nem cursos acabados e, por isso, era altura de lhe criar uma nova identidade política e uma nova persona. Mas Relvas não controlava tudo e Passos acabaria por perder nas diretas de maio de 2008 para Manuela Ferreira Leite.

A criação de um think-tank foi a partir daqui essencial para rivalizar com o gabinete oficial do partido. Passos teria que ganhar lastro. Era necessário criar uma nova ideologia com base de sustentação. Mas se a densificação do político era essencial, o marketing que o vendesse tornou-se decisivo. Passos começou a usar fatos à medida e gravatas lisas, o que lhe melhorou a imagem na TV. Relvas influenciou o mood e o sentimento dos jornais, mas conseguiu também efeitos virais nas redes sociais: Facebook, Twitter, vídeos no You Tube e blogues de sucesso como o “Albergue Espanhol”. Daqui à conquista de opinion makers foi um breve passo.