“O Real Madrid será sempre a sua casa”: ‘merengues’ despedem-se de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid já confirmou, no seu site oficial, a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus. Este foi o comunicado divulgado no site oficial dos ‘merengues’:

“O Real Madrid comunica que, atendendo à vontade e pedido expressado do jogador Cristiano Ronaldo, aceitou a transferência para a Juventus.

Hoje o Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do Mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial.

Para lá dos títulos conquistados, dos troféus conseguidos e dos triunfos alcançados no terreno de jogo nestes nove anos, Cristiano Ronaldo foi um exemplo de entrega, trabalho, responsabilidade, talento e superação.

Converteu-se no melhor marcador da história do Real Madrid, com 451 golos en 438 jogos. No total conquistou 16 títulos, entre eles 4 Ligas dos Campeões, 3 delas consecutivas e 4 nas últimas 5 temporadas. A título individual, com a camisola do Real Madrid ganhou 4 Bolas de Ouro, 2 The Best, e 3 Botas de Ouro, entre outros prémios.

Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo será sempre um dos grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações.

O Real Madrid será sempre a sua casa.”