O que vai acontecer aos seis suspeitos da invasão à academia de Alcochete?

Quantas pessoas já foram detidas até ao momento?

Dos cerca de 50 invasores à Academia de Alcochete já foram detidos, até ao momento, 33 pessoas. Estas detenções aconteceram em três momentos diferentes. Foram detidos 23 atacantes pela Guarda Nacional Republicana no próprio dia da invasão ao centro de estágios do Sporting Clube Portugal, no dia 15 de maio. Dias mais tarde, a Polícia Judiciária deteve mais quatro suspeitos, na noite de 6 de junho. Entre estes, encontrava-se Fernando Mendes, o antigo líder da Juventude Leonina e um dos alegados mentores do ataque. Finalmente, nesta segunda-feira, foram detidos mais seis suspeitos, elevando para 33 o número total de detenções.

Por que crimes vão responder os últimos seis detidos?

Em relação aos crimes pelos quais poderão responder é ainda cedo apurar com precisão porque a primeira audiência perante o juiz do processo, Carlos Dela, apenas terá lugar na manhã de terça-feira, dia 9 de julho, no tribunal do barreiro. No entanto, é possível que estes seis detidos possam responder pelos mesmos crimes que os anteriores atacantes. Num total de 59 crimes, destacam-se os de sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e terrorismo.

Estarão sujeitos às mesmas medidas de coação já aplicadas neste processo?

O Ministério Público tinha pedido a aplicação da prisão preventiva aos primeiros 27 detidos. O juiz do Tribunal do Barreiro acedeu ao pedido do Ministério Público por considerar, no caso, estarem preenchidos alguns dos critérios de aplicação da medida de coação mais restritiva. O juiz determinará, após a audiência com os detidos, e se o Ministério Público assim o pedir, se estão preenchidos os pressupostos para aplicação da prisão preventiva aos seis indivíduos detidos esta tarde.