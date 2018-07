O que (realmente) importa na escolha do seguro do carro

Ao procurar um seguro automóvel, deve ter em conta as várias coberturas opcionais existentes, que lhe permite personalizar e adaptar o seguro às suas necessidades, sendo as mais populares a Quebra Isolada de Vidros e a de Veículo de Substituição.

O preço do seguro varia de acordo com vários fatores, como por exemplo, os dados do condutor, do veiculo, da área de residência, e o tipo de seguro selecionado. Escolha o produto mais adequado para si e lembre-se que o mais importante é garantir a sua segurança e a do seu automóvel.