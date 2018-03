O que pode esperar Carles Puigdemont da justiça alemã?

A prisão este domingo do independentista catalão e ex-presidente da Generalitat Carles Puigdemont numa vila do norte da Alemanha – no momento em que cruzava a fronteira dinamarquesa – pode complicar de forma significativa o problema judicial que sobre si impende desde que foi acusado pela justiça espanhola.

Segundo referem os jornais espanhóis, Puigdemont será hoje levado à presença de um juiz alemão, tendo no seu horizonte um mandado de detenção europeu, mecanismo de cooperação judicial entre os países da União Europeia. Nesse quadro, o juiz deverá decidir se entrega Puigdemont à justiça espanhola, ou se o levará a julgamento na Alemanha.

Enquanto esteve na Bélgica, Puigdemont contou com uma anulação da obrigação de ser preso e extraditado para Espanha – uma vez que naquele país não há qualquer crime de rebelião no edifício penal – e contava com uma vasta rede de apoio dos poderosos nacionalistas flamengos.