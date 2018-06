O que opõe Puigdemont a uma marca de presuntos andaluz? O nome

O ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont apresentou uma queixa e pediu a retirada do comércio dos presuntos da marca andaluza ‘Pig Demont’, cujo logótipo é o desenho de um porco com penteado e óculos que alegadamente se parece com o político exilado na Alemanha e em fuga da justiça espanhola.

A denúncia está a ser examinada, segundo avança a RTP, pelo organismo espanhol responsável pelos direitos de propriedade intelectual, que tem de decidir se a empresa de carnes situada em Málaga (Espanha) pode ser registada com aquele nome.

Especializada na produção de presuntos, a sociedade afirma nos seus folhetos de apresentação que é “um projeto que nasce com o sentimento e o orgulho de ser andaluz e espanhol”.